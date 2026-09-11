<p>Das italienische Gesundheitsministerium warnt vor einem Spielzeug in Form einer Karotte, das asbesthaltiges Füllmaterial enthalten kann. Das Produkt wurde vom Markt zurückgerufen.<\/p><p>Eltern werden gebeten zu prüfen, ob sich das betroffene Spielzeug in ihrem Haushalt befindet. Es darf nicht mehr verwendet oder geöffnet werden. Bei beschädigten Spielzeugen sollte der ausgetretene Inhalt nicht berührt und die zuständige Gesundheitsbehörde informiert werden.<\/p><p>Die Gemeindeverwaltung empfiehlt, die veröffentlichten Sicherheitshinweise zu beachten und vorsorglich alle betroffenen Produkte aus dem Verkehr zu ziehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225823645-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>