<p>Nach Anhörung des Gemeindeausschusses hat die Bürgermeisterin mit Anordnung Nr. 150\/2024 folgende Richtlinien bis auf Widerruf für die Inbetriebnahme der Weihnachtsbeleuchtung festgelegt:<\/p><p> <\/p><p><strong>- die Weihnachtsbeleuchtung darf jährlich ab folgenden Terminen in Betrieb sein:<\/strong><\/p><p>- ab 20.11. bis max. 15.01. die öffentlichen Beleuchtungen<\/p><p>- ab dem 1. Adventswochenende bis max. 06.01. jegliche private Beleuchtung<\/p><p> <\/p><p><strong>- folgende Vorgaben sind weiterhin einzuhalten:<\/strong><\/p><p>- dezente Weihnachtsbeleuchtung<\/p><p>- keine farbigen Lampen, bzw. NUR weiße Lampen<\/p><p>- keine blinkenden oder sich bewegenden Lichtelemente<\/p><p> <\/p><p>Gemäß Rundschreiben des Quästors Cat.23\/2008\/P.A.S.I. vom 12.11.2008, unterliegt das Errichten von Weihnachtsbeleuchtung in der Nähe von Wohngebieten und\/oder längs öffentlicher Straßen einer Genehmigung von Seiten des Bürgermeisters.<\/p><p> <\/p><p>Die Anbringung von Weihnachtsbeleuchtung muss durch eine einfache Meldung dem Bürgermeister der Gemeinde Kastelruth mitgeteilt werden. Die Meldung soll folgende Angaben enthalten: persönlichen Daten des Melders, Ort, Art und Dauer der Beleuchtung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225774782-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>