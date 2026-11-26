<p>Sehr geehrte Damen und Herren,<\/p><p><br>die Gemeindeverwaltung Kastelruth möchte mit diesem Schreiben auf ein Problem aufmerksam machen, das leider immer wieder auftritt: die widerrechtliche Ablagerung von Grünabfällen und sonstigen Abfällen entlang der Straße nach Pufels.<br>In diesem Zusammenhang möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Ablagern von Abfällen außerhalb der dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen nicht zulässig ist und einen Verstoß gegen die geltenden Bestimmungen zur Abfallentsorgung darstellt. Sämtliche Grünabfälle sowie sonstige Abfälle müssen ordnungsgemäß und ausschließlich in den Wertstoffhöfen entsorgt werden.<br>Besonders hervorzuheben ist zudem, dass solche Ablagerungen nicht nur aus rechtlicher Sicht problematisch sind, sondern auch ökologische Bedenken aufwerfen. Aufgrund der geologischen und hydrogeologischen Gegebenheiten des betroffenen Gebietes können unsachgemäß abgelagerte Materialien und deren mögliche Sickerstoffe eine Belastung für den Boden darstellen und gegebenenfalls Rutschungen verursachen. Derartige Eingriffe in die Natur sind daher unbedingt zu vermeiden.<br>Wir appellieren deshalb eindringlich an alle Betriebe und Bürgerinnen und Bürger, diese Vorgangsweise künftig konsequent zu unterlassen und ihrer Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und unserem Lebensraum gerecht zu werden.<br>Die Gemeindeverwaltung wird diese Problematik weiterhin aufmerksam verfolgen und behält sich vor, bei festgestellten widerrechtlichen Ablagerungen die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten.<br>Wir zählen auf Ihre Unterstützung und bitten Sie, diese Information auch an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben.<\/p><p><br>Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225835372-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>