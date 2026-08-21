<p>Die Gemeinde Kastelruth informiert, dass die Gesuche für die Aufnahme in die neue Rangordnung betreffend den Verkauf von Wohnungen mit „Preisdeckelung“ in der Zone „Villa Hermes“ in Seis ab <strong>Montag, 24. August 2026 bis einschließlich Freitag, 09. Oktober 2026 - 12:00 Uhr<\/strong> im Protokollamt dieser Gemeinde abgegeben oder an die PEC-Adresse: <a href="mailto:kastelruth.castelrotto@legalmail.it">kastelruth.castelrotto@legalmail.it<\/a> gesendet werden können. Bei Zusendung im Postweg gilt das Datum des Poststempels als Abgabedatum.<\/p><p>Die Gesuche sind auf folgendem Formular zu stellen: <a href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225818928-699&sprache=1" title="Gesuch Aufnahme Rangordnung Wohnungen mit Preisdeckelung (Villa Hermes)" data-detailonr="225818928">Gesuch Aufnahme Rangordnung Wohnungen mit Preisdeckelung (Villa Hermes)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225818933-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>