<p><strong>Kurz nach 10.00 Uhr wird landesweit eine Minute lang der einheitliche Zivilschutzalarm mit einem auf- und abschwellenden Heulton der Sirenen zu hören sein.<\/strong> Gleichzeitig wird eine Benachrichtigung im Radio und Fernsehen über das <strong>Bevölkerungsinformationssystem BIS <\/strong>ausgestrahlt. Auch über die App <strong><a href="https:\/\/www.gem2go.it" title="Gemeinde-APP Gem2Go Südtirol">Gem2Go Südtirol<\/a><\/strong> wird auf den Zivilschutz-Probealarm mittels einer Push-Nachricht hingewiesen.<\/p><p><strong>Nähere Informationen finden sich auf der der Internetseite der <strong><a href="https:\/\/www.provinz.bz.it\/sicherheit-zivilschutz\/zivilschutz\/warnung-und-alarmierung.asp" title="externer Link">Agentur für Bevölkerungsschutz<\/a><\/strong>.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225825410-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>