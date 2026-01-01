<p>Wir informieren, dass der Recyclinghof an den nachfolgenden Tagen geschlossen bleibt:<\/p><ul><li><strong>Samstag, 03.01.2026<\/strong><strong> und<\/strong><\/li><li><strong>Dienstag, 06.01.2026.<\/strong><\/li><\/ul><p><br><\/p><p><strong>Sonderöffnungstage:<\/strong><\/p><ul><li><strong><strong>Samstag, 10.01.2026 von 08.30 - 11.30 Uhr<\/strong><\/strong><\/li><\/ul><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/typo.aspx?detailonr=225027518-834&sprache=1" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Müllkalender">Hier<\/a> gelangen Sie zu den Öffnungstagen des Recyclinghofes.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225775858-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>