<p>Wir informieren, dass der Recyclinghof an folgenden <strong>Sonderöffnungstagen <\/strong>geöffnet ist:<\/p><ul><li><strong>Dienstag, 23.12.2025 von 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr<\/strong><\/li><li><strong>Dienstag, 30.12.2025 von 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr<\/strong><\/li><\/ul><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/typo.aspx?detailonr=225027518-834&sprache=1" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Müllkalender">Hier<\/a> gelangen Sie zu den Öffnungstagen des Recyclinghofes.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225689697-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>