<p>Am Montag, 19.01.2026 beginnen die Arbeiten für den Neubau der Brücke über die Plima. Bis zum 25.01.2026 bleibt die Brücke regulär befahrbar; die Arbeiten werden voraussichtlich 196 Tage in Anspruch nehmen.<\/p><p><strong>Ab Montag, 26.01.2026 wird die Straße vollständig für den Verkehr gesperrt.<\/strong><\/p><p>Eine Sanierung der über 100 Jahre alten Stahlkonstruktion der Brücke ist sehr kostenintensiv und macht deshalb einen Neubau in Stahlbeton nötig. Zukünftig wird die Brücke zudem einen eigenen Fuß- und Radweg erhalten. Der Neubau ist ein Projekt der Autonomen Provinz Bozen.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Änderungen der Busdienste während der Bauarbeiten<\/strong><\/p><p>Die mit den Arbeiten verbundene großräumige Umleitung hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr: <strong>Ab Montag, 26. Jänner kann der Ersatzbus B250 den Bahnhof Goldrain nicht mehr regelmäßig anfahren.<\/strong> Zwischen dem Bahnhof Goldrain und dem Bahnhof Schlanders wird der Shuttlebus B262 eingerichtet.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1527597&t=1768814922" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Schienenersatz Vinschgau<\/a><\/p><p>Die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sollte über die Website <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de#\/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">südtirolmobil<\/a> geplant werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225781745-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>