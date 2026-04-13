<p>Die Marktgemeinde Latsch bietet ihren Bürger:innen und Betrieben einen <strong>KOSTENLOSEN <\/strong>Energie-, Bau-, Sanierungsund Klimaschutzberatungs-Dienst an.<\/p><p>Die produktunabhängigen und firmenneutralen Beratungen werden individuell durchgeführt und können online, telefonisch oder mittels E-Mail erfolgen.<\/p><p><strong>Beratungsschwerpunkte<\/strong><\/p><ul><li>Förderungen und Steuerabzüge<\/li><li>Umwelt- und Klimaschutz<\/li><li>Energie- und Stromsparen <\/li><li>Heizungssysteme<\/li><li>Wärmedämmungen<\/li><li>Fenster und Verschattungen<\/li><li>Photovoltaikanlagen<\/li><li>Warmwassersolaranlagen<\/li><li>energiesparendes Bauen und Sanieren<\/li><\/ul><p>Anmeldung mit Betreff „Beratungsdienst Latsch“ an <a href="mailto:energieberatung.bz@gmail.com?subject=Beratungsdienst Latsch" title="">energieberatung.bz@gmail.com<\/a> .<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1415576&mode=T&width=800&height=600&t=1733765951" class="fr-fil fr-dib width75" alt="Foto Bau- und Energieberatung" title=""><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225795194-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>