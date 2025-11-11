<p>Zur Information und Beteiligung der Bevölkerung im Sinne des Landesgesetzes Nr. 9\/2018 „Raum und Landschaft“ wird bekanntgegeben:<\/p><p><strong>Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 671 vom 06.11.2025:<\/strong><\/p><p><strong>Ausweisung der Freizeitanlage "Kräuterlehrpfad" auf Gp. 697\/3 K.G. Goldrain<\/strong><\/p><p>Beschluss samt Unterlagen werden an der <a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/de\/Buergerservice\/Aktuelles\/Amtstafel" title="digitale Amtstafel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amtstafel der Gemeinde<\/a> und im <a href="https:\/\/www.buergernetz.bz.it\/civis\/de\/akten-raumplanung.asp" title="Südtiroler Bürgernetz - Akten Raum- und Landschaftsplanung" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Südtiroler Bürgernetz<\/a> 30 Tage lang veröffentlicht.<\/p><p>Innerhalb dieser Frist können bei der Gemeinde die Anmerkungen zum Planentwurf eingebracht werden.<\/p><p>Der Bürgermeister<br>Mauro Dalla Barba<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225772622-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>