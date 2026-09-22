<p>Im Sinne des Landesgesetzes Nr. 9\/2018 „Raum und Landschaft“ wird, zur weiteren Information und Beteiligung der Bevölkerung, die Einleitung des vorliegenden Verfahrens bekanntgegeben:<\/p><p><strong>Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 590 vom 17.09.2026:<\/strong><\/p><p><strong>Historischer Ortskern \/ Wohnbauzone A6 \/ Block VIII in Latsch, Bp. 59\/1 (m.A. 2+9) und Gp. 72 K.G. Latsch<\/strong><\/p><p>Der genannte Beschluss wird, zusammen mit den entsprechenden Unterlagen, für die Dauer von 30 Tagen an der <a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/de\/amtstafel" title="digitale Amtstafel">Amtstafel der Gemeinde<\/a> und im <a href="https:\/\/www.buergernetz.bz.it\/civis\/de\/akten-raumplanung.asp" title="Südtiroler Bürgernetz - Akten Raum- und Landschaftsplanung">Südtiroler Bürgernetz<\/a> veröffentlicht. Innerhalb dieser Frist können Anmerkungen eingebracht werden.<\/p><p><br><\/p><p>Für weitere Informationen und zur Akteneinsicht:<\/p><p>Marktgemeinde Latsch, Hauptplatz 6, 39021 Latsch<br>Öffnungszeiten: Montag-Freitag, 08.30-12.30 Uhr<\/p><ul><li>Tel. <a href="tel:+390473623113">+39 0473 623 113<\/a> (Allgemein\/Protokollamt)<\/li><li>Tel. <a href="tel:+390473623178">+39 0473 623 178<\/a> (Bauamt\/Servicestelle)<\/li><li>PEC: <a data-fr-linked="true" href="mailto:latsch.laces@legalmail.it">latsch.laces@legalmail.it<\/a><\/li><li>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@gemeinde.latsch.bz.it">info@gemeinde.latsch.bz.it<\/a><\/li><li>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:bauamt@gemeinde.latsch.bz.it">bauamt@gemeinde.latsch.bz.it<\/a><\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Der Bürgermeister<br>Mauro Dalla Barba<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225824349-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>