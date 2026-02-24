<p>Zur weiteren Information und Beteiligung der Bevölkerung und der betroffenen Eigentümer wird bekanntgegeben, dass das im Betreff genannte Verfahren eingeleitet wurde:<\/p><p><strong>Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 106 vom 19.02.2026:<\/strong><\/p><p><strong>Wohnbauzone B1 "Egg" Bp. 96 K.G. St. Martin am Vorberg<\/strong><\/p><p>Der genannte Beschluss wird, zusammen mit den entsprechenden Unterlagen, im Sinne von <abbr title="Artikel" data-glossar-onr="225332549-834">Art.<\/abbr> 60 <abbr title="Absatz" data-glossar-onr="225332538-834">Abs.<\/abbr> 2 des Landesgesetzes Nr. 9\/2018 „Raum und Landschaft“ für die Dauer von 30 Tagen an der <a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/de\/Buergerservice\/Aktuelles\/Amtstafel" title="digitale Amtstafel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">digitalen Amtstafel der Gemeinde<\/a> und im <a href="https:\/\/www.buergernetz.bz.it\/civis\/de\/akten-raumplanung.asp" title="Südtiroler Bürgernetz - Akten Raum- und Landschaftsplanung" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Südtiroler Bürgernetz<\/a> veröffentlicht.<\/p><p>Innerhalb dieser Frist können die Betroffenen bei der Gemeinde ihre Anmerkungen einbringen.<\/p><p><br><\/p><p>Für weitere Informationen und zur Akteneinsicht:<\/p><p>Marktgemeinde Latsch, Hauptplatz 6, 39021 Latsch<br>Öffnungszeiten: Montag-Freitag, 8.30-12.30 Uhr<\/p><p>Tel. <a href="tel:+390473623113">+39 0473 623 113<\/a> (Allgemein\/Protokollamt)<br>Tel. <a href="tel:+390473623178">+39 0473 623 178<\/a> (Bauamt\/Servicestelle)<br><abbr title="zertifizierte elektronische Post" data-glossar-onr="225332825-834">PEC<\/abbr>: <a data-fr-linked="true" href="mailto:latsch.laces@legalmail.it">latsch.laces@legalmail.it<\/a><br>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@gemeinde.latsch.bz.it">info@gemeinde.latsch.bz.it<\/a><br>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:bauamt@gemeinde.latsch.bz.it">bauamt@gemeinde.latsch.bz.it<\/a><\/p><p><br><\/p><p>Der Bürgermeister<br>Mauro Dalla Barba<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225786724-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>