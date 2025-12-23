<h3>Die Einschreibungen erfolgen ausschließlich online vom 08. bis 16. Jänner 2026.<\/h3><ul><li>Jene <strong>Kinder, welche innerhalb Dezember 2026 das 3. Lebensjahr vollenden<\/strong> (geboren zwischen 01.09.2020 und 31.12.2023), können in den Kindergarten eingeschrieben werden.<\/li><li>All jene <strong>Kinder, die bereits den Kindergarten besucht haben,<\/strong> müssen ebenfalls <strong>erneut <\/strong>online <strong>eingeschrieben <\/strong>werden.<\/li><li>Für die Einschreibung benötigt jede Familie einen <strong>eigenen <abbr title="öffentliches System für die digitale Identität" data-glossar-onr="225332913-834">SPID<\/abbr>-Account, <\/strong>die <strong><abbr title="elektronische Identitätskarte" data-glossar-onr="225332578-834">CIE<\/abbr> <\/strong>(elektronischer Personalausweis) oder eine <strong>aktivierte Bürgerkarte.<\/strong><\/li><li>Die Einhaltung der Bestimmungen zur Impfpflicht stellt eine Voraussetzung für den Besuch des Kindergartens dar. <\/li><\/ul><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/my.civis.bz.it\/public\/de\/online-einschreibung-kindergarten.htm" title="Online-Einschreibung in die Kindergärten" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hier<\/a> gelangen Sie zum Online-Dienst für die Einschreibung in die Kindergärten<\/p><p><br><\/p><p>Alle Kinder müssen in den gebietsmäßig zuständigen Kindergarten eingeschrieben werden (Hauptort oder Fraktion, wo die Familie ansässig ist).<br>Falls das Kind einen anderen Kindergarten (inner- oder außerhalb der Gemeinde) besuchen soll, kann beim Kindergartensprengel anschließend an die Einschreibung ein Antrag um Überstellung gestellt werden.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Kindergarten:<\/strong><\/p><table style="width: 100%;"><thead><tr><th>Kindergarten<\/th><th>Kontaktdaten<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 50.0000%;"><strong>Kindergartenverbund Latsch \/ Goldrain<\/strong><\/td><td style="width: 50.0000%;"><p>Tel: <a href="tel:+390473424996">+39 0473 424 996<\/a><br>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:kg_latsch@schule.suedtirol.it">kg_latsch@schule.suedtirol.it<\/a><br>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:kg_goldrain@schule.suedtirol.it">kg_goldrain@schule.suedtirol.it<\/a><\/p><\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;"><strong>Kindergarten Morter<\/strong><\/td><td style="width: 50.0000%;"><p>Tel: <a href="tel:+390473742677">+39 0473 742 677<\/a><br>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:kg_morter@schule.suedtirol.it">kg_morter@schule.suedtirol.it<\/a><\/p><\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;"><strong>Kindergarten Tarsch<\/strong><\/td><td style="width: 50.0000%;"><p>Tel: <a href="tel:+390473622277">+39 0473 622 277<\/a><br>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:kg_tarsch@schule.suedtirol.it">kg_tarsch@schule.suedtirol.it<\/a><\/p><\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;"><p><strong>ODER Kindergartensprengel Schlanders<\/strong><\/p><\/td><td style="width: 50.0000%;"><p>Tel: <a href="tel:+390473736170">+39 0473 736 170<\/a><br>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:kgd.schlanders@schule.suedtirol.it">kgd.schlanders@schule.suedtirol.it<\/a><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br><\/p><p>Infos zum <abbr title="öffentliches System für die digitale Identität" data-glossar-onr="225332913-834">SPID<\/abbr>-Account finden Sie in der aktuellen <a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/zeitung.aspx?detailonr=225777470-834&sprache=1" title="InfoForum Dezember 2025" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dezember-Ausgabe des InfoForum<\/a> der Gemeinde Latsch.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Auf die Anmeldung freuen sich die Kindergartenteams von Latsch, Goldrain, Morter und Tarsch!<\/strong><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><strong>Achtung NEUERUNGEN:<\/strong><\/p><p>Mit Landesgesetz Nr. 5\/2008 wurde <strong>EIN Kindergartenjahr verpflichtend<\/strong> vorgesehen, welches sich nicht auf die Schulpflicht auswirkt, und zwar für Kinder, die im Kindergartenjahr, auf das sich die Einschreibung bezieht, zwischen dem 1. Mai und dem 31. August das fünfte Lebensjahr vollenden und für die Kinder, die im darauffolgenden Kindergartenjahr, auf das sich die Einschreibung bezieht, das fünfte Lebensjahr innerhalb April vollenden.<\/p><p><strong>Im Rahmen der Einschreibung für 2026\/2027 müssen somit <\/strong><strong>all jene Kinder in den Kindergarten eingeschrieben werden, die zwischen dem 1. Mai 2021 und dem 30. April 2022 geboren sind.<\/strong><\/p><p>Die Erziehungsverantwortlichen, die im verpflichtenden Kindergartenjahr selbst für die Bildung ihrer Kinder sorgen, müssen innerhalb der genannten Frist für die Einschreibung bei der Wohnsitzgemeinde eine Eigenerklärung darüber abgeben, mit den Kindern Bildungstätigkeiten durchzuführen, die den jeweiligen Rahmenrichtlinien für den Kindergarten in Südtirol entsprechen. Diese Eigenerklärung kann über die Verlinkung auf der Website der jeweiligen Bildungsdirektion heruntergeladen werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225776678-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>