<p>Für die BürgerInnen und die Familien mit geringem Einkommen ist eine Ermäßigung der Abfallgebühren vorgesehen<\/p><p><br><\/p><p>Am 28. März 2025 wurde mit Inkrafttreten des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 21. Januar 2025 der <strong>Sozialbonus für den Abfall <\/strong>eingeführt. <\/p><p>Der Dienst „Sozialbonus für den Abfall“ richtet sich an BürgerInnen, die einen <strong>Abfallvertrag für einen Haushalt<\/strong> abgeschlossen haben und über einen <strong>ISEE<\/strong> (Indikator der äquivalenten Einkommenssituation) verfügen, dessen Wert unter dem von der ARERA (Regulierungsbehörde für Energie, Netze und Umwelt) festgelegten Schwellenwert liegt.<\/p><p>Der Sozialbonus für Abfall wird automatisch den Bürgern und Bürgerinnen gewährt, die über einen <strong>gültigen ISEE<\/strong> verfügen, dessen Wert unter dem von der ARERA festgelegten Schwellenwert liegt.<\/p><p>Um die ISEE-Bescheinigung zu erhalten, muss die einheitliche Ersatzerklärung (DSU) ausgefüllt werden, ein Dokument, das die für die Beschreibung der wirtschaftlichen Situation des Haushalts erforderlichen Angaben zu Personenstand, Einkommen und Vermögen enthält.<\/p><p>Die DSU kann eingereicht werden:<\/p><ul><li>über die Steuerberatungsstellen (CAF), die BürgerInnen auf der Grundlage einer Vereinbarung mit der <abbr title="Nationalinstitut für soziale Fürsorge" data-glossar-onr="225332509-834">NISF<\/abbr> kostenlos unterstützen;<\/li><li>direkt von der betroffenen Person über den Online-Dienst, der auf dem <abbr title="Nationalinstitut für soziale Fürsorge" data-glossar-onr="225332509-834">NISF<\/abbr>-Portal zur Verfügung steht.<\/li><\/ul><p>Die für den Erhalt der ISEE-Bescheinigung erforderliche einheitliche Ersatzerklärung (DSU) kann zu jeder Zeit des Jahres eingereicht werden.<\/p><p><strong>Was ist notwendig? <\/strong>Informationen zu den für die Einreichung der einheitlichen Ersatzerklärung (DSU) erforderlichen Unterlagen können bei den Steuerberatungsstellen (CAF) angefordert oder auf dem Portal des <abbr title="Nationalinstitut für soziale Fürsorge" data-glossar-onr="225332509-834">NISF<\/abbr> eingesehen werden.<\/p><p><strong>Was Sie erhalten: <\/strong>Eine Ermäßigung von 25% der geschuldeten Abfallgebühr.<\/p><p><strong>Fristen und Fälligkeiten<\/strong><br>Die einheitliche Ersatzerklärung (DSU) kann zu jedem Zeitpunkt des Jahres eingereicht werden, und die daraus resultierende ISEE-Bescheinigung ist bis zum 31. Dezember des Jahres gültig, in dem sie ausgestellt wurde.<br>Der Sozialbonus für den Abfall wird im folgenden Jahr angewendet, sodass im Jahr 2026 Haushalte, die im Jahr 2025 eine ISEE-Bescheinigung unterhalb der Schwelle erhalten haben, einen Rabatt erhalten.<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/servizi2.inps.it\/servizi\/PortaleUnicoIsee" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Voraussetzung für die Nutzung des Dienstes<\/a><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225789425-834&sprache=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Datenschutzinformationen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225789460-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>