<p>Die Verordnung (<abbr title="Europäische Union" data-glossar-onr="225332600-834">EU<\/abbr>) 2019\/1157 der Europäischen Union hat festgelegt, dass <strong>Identitätskarten in Papierform am 3. August 2026<\/strong> ihre Gültigkeit verlieren. <\/p><p>In Südtirol, sowie in ganz Italien, wird die <strong>Identitätskarte in Papierform nicht mehr verlängert, sondern durch die elektronische Identitätskarte (<abbr title="elektronische Identitätskarte" data-glossar-onr="225332579-834">EIK<\/abbr>\/<abbr title="elektronische Identitätskarte" data-glossar-onr="225332578-834">CIE<\/abbr>) ersetzt.<\/strong> <\/p><p>Die Beantragung einer neuen Identitätskarte, auch bei Ablauf, Verlust oder Diebstahl eines Papierausweises, erfolgt ausschließlich über das <strong>zuständige Meldeamt der Wohngemeinde. <\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Um die elektronische Identitätskarte zu beantragen, müssen Sie einen <strong>Termin im Meldeamt<\/strong> vereinbaren und folgende Unterlagen mitbringen: <\/p><ul><li>die bisherige Identitätskarte in Papierform (bei Erneuerung); bei Verlust oder Diebstahl die entsprechende Anzeige bei der Polizei oder den Carabinieri<\/li><li>ein <strong>aktuelles Passfoto (weißer Hintergrund, geschlossener Mund)<\/strong> in Papierformat oder Sie schicken eine E-Mail mit einem Foto im JPEG-Format an <a data-fr-linked="true" href="mailto:demografische_aermter@gemeinde.latsch.bz.it?subject=Foto CIE">demografische_aermter@gemeinde.latsch.bz.it<\/a> <\/li><li>die Gesundheitskarte (Steuernummer)<\/li><li>für Nicht-<abbr title="Europäische Union" data-glossar-onr="225332600-834">EU<\/abbr>-Bürger: eine gültige Aufenthaltsgenehmigung<\/li><li>Kosten: 22,00 Euro <\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Während des Verfahrens zur Ausstellung der elektronischen Identitätskarte kann der Bürger seinen <strong>Willen bezüglich der Organ- und Gewebespende erklären.<\/strong><\/p><ul><li>Ja, ich entscheide mich für eine Organspende, <\/li><li>Nein, ich entscheide mich gegen eine Organspende,<\/li><li>Ich möchte mich nicht dazu äußern<\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Für weitere Infos wenden Sie sich bitte an unser Meldeamt<\/p><p>tel. <a href="tel:+390473623917">+39 0473 623 917<\/a><\/p><p>E-Mail: <a href="mailto:demografische_aemter@gemeinde.latsch.bz.it?subject=Auskunft \/ Termin CIE">demografische_aemter@gemeinde.latsch.bz.it<\/a><\/p><p><br><\/p><h3>Hinweis für <abbr title="Personenregister der italienischen Staatsbürger mit Wohnsitz im Ausland" data-glossar-onr="225332590-834">AIRE<\/abbr>-Bürger*innen <\/h3><p>Im <abbr title="Personenregister der italienischen Staatsbürger mit Wohnsitz im Ausland" data-glossar-onr="225332590-834">AIRE<\/abbr>-Register eingetragene Personen können die elektronische Identitätskarte (<abbr title="elektronische Identitätskarte" data-glossar-onr="225332579-834">EIK<\/abbr>) <strong>ab Juni 2026<\/strong> bei der Gemeinde beantragen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225782150-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>