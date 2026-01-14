<h3>Wir suchen dich für den Sommer 2026!<\/h3><p>Wir suchen Betreuer*innen für die Sommerbetreuung der Kindergartenkinder 2026. Bist du volljährig, motiviert, zuverlässig und verantwortungsbewusst und arbeitest gern mit Kindern, dann melde dich bei uns mit einem aktuellen Lebenslauf.<\/p><p>SOVI - Sozialgenossenschaft Vinschgau<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="mailto:direktion@sovi.bz.it">direktion@sovi.bz.it<\/a><\/p><p>Tel: <a href="tel:+390473055430">+39 0473 055 430<\/a><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1527032&mode=T&width=677&height=600&t=1768380387" class="fr-fil fr-dib width75" alt="SoVi - Betreuer*innen gesucht" title="SoVi"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225781103-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>