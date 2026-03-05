<h3>Kanditat*innen gesucht für Jugendbeirat Gemeinde Latsch - melde Dich bis innerhalb 18. März 2026<\/h3><p>im Jugendzentrum Green Turtle unter Tel. <a href="tel:+393801828380">+39 380 182 83 80<\/a> oder bei den demografischen Ämtern (Melde- und Standesamt) unter Tel. <a href="tel:+390473623917">+39 0473 623 917<\/a><\/p><p>für Infos: Manuel Platzgummer, Jugendreferent, Tel. <a href="tel:+393331512987">+39 333 151 29 87<\/a><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1534024&mode=T&width=800&height=600&t=1772702901" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Jugendbeirat - Kanditat*innen gesucht" title=""><\/p><p><br><\/p><h3>Infos zur Wahl des Jugendrates<\/h3><p><strong>Wahlzeitraum: 25.04.2026 - 04.05.2026<\/strong><\/p><p>So funktionierts: Wahlberechtigte zwischen 12 und 25 Jahren bekommen einen Brief mit der Kanditat*innen-Liste und einen Wahlzettel.<\/p><p>Drei Vorzugsstimmen aufschreiben und den Wahlzettel in die Wahlurne einwerfen.<\/p><p>Wahlurnen:<\/p><ul><li>Jugendzentrum Green Turtle Latsch<\/li><li>Demografische Dienste Gemeinde Latsch (Melde- und Standesamt) <\/li><\/ul><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1534025&mode=T&width=800&height=600&t=1772703032" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Info Wahl Jugendrat" title=""><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225788111-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>