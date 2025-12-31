<p>Die Gemeinde Latsch beabsichtigt eine Rangordnung nach Titeln und Prüfung für eine <strong>befristete Besetzung<\/strong> einer Stelle als <strong>Verwaltungsassistent\/in (Berufsbild 43) in der VI. Funktionsebene, Voll- oder Teilzeit <\/strong>auszuschreiben.<\/p><p>Die genannten Stellen sind den Angehörigen der <strong>deutschen Sprachgruppe <\/strong>vorbehalten.<\/p><p>Interessenten können ihre Ansuchen<strong> innerhalb Freitag, 23. Jänner 2026 – 12.00 Uhr <\/strong>im Personalamt der Gemeinde Latsch vorlegen.<\/p><p>Weitere Auskünfte erhalten Sie im Personalamt der Gemeinde: tel. <a href="tel:+390473424926">+39 0473 424 926<\/a><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1525557&t=1767177748" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Gesuchsvordruck<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225779404-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>