<p>Zu den vielseitigen Aufgaben des Landesbeirates für das Kommunikationswesen gehört auch die Durchführung von Schlichtungsverfahren in Streitfällen zwischen KundInnen und Telekommunikationsanbietern.<\/p><p>Ein streikendes Internet, hohe Gebühren für internationales Datenroaming oder ein ungewolltes Abo für Klingeltöne – vermutlich hatten viele bereits einmal mit einem solchen Problem zu kämpfen. Ein Schlichtungsverfahren über ConciliaWeb kann in solchen Fällen eine rasche und unkomplizierte Lösung bieten!<\/p><p>ConciliaWeb ist die die Plattform der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (AGCOM) zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen KundInnen und Telekommunikationsanbietern.<\/p><p>Die Schlichtungsverfahren über ConciliaWeb:<\/p><ul><li>werden in Südtirol vom Landesbeirat für das Kommunikationswesen betreut;<\/li><li>sind kostenlos, unkompliziert und schnell,<\/li><li>stehen sowohl VerbraucherInnen als auch Business-KundInnen zur Verfügung;<\/li><li>müssen vor Einleitung gerichtlicher Schritte zwingend durchgeführt werden.<\/li><\/ul><p>Wie läuft ein Schlichtungsverfahren über „ConciliaWeb“ ab? Die wesentlichen Schritte sind:<\/p><ul><li><strong>Registrierung <\/strong>des Kunden bzw. der Kundin auf dem Portal mit <strong>digitaler Identität (<abbr title="öffentliches System für die digitale Identität" data-glossar-onr="225332913-834">SPID<\/abbr> oder <abbr title="elektronische Identitätskarte" data-glossar-onr="225332578-834">CIE<\/abbr>);<\/strong><\/li><li>Einreichung des Schlichtungsantrages durch Ausfüllen eines <strong>Online-Formulars;<\/strong><\/li><li>Teilnahme an der <strong>Schlichtungsverhandlung in Form einer Videokonferenz;<\/strong><\/li><li>Unterzeichnung des Protokolls.<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1537704&t=1774952782" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Conciliaweb<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225792415-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>