<p>Aufgrund dringender Arbeiten kommt es am <strong>Mittwoch, 26.08.2026 von 13.00 bis 18.00 Uhr<\/strong> im <strong>Hauptort Latsch<\/strong> zur Unterbrechung der Trinkwasserversorgung.<\/p><p>Davon betroffen sind:<\/p><ul><li>Hauptstraße ab „Rotes Schloß“ bis Einfahrt Vermoiweg<\/li><li>Pinaudweg<\/li><li>Hauptstraße Nr. 3, 5, 7 und 9<\/li><li>Reichsstraße Nr. 1<\/li><\/ul><p>Nach Abschluss der Arbeiten besteht die Möglichkeit, dass das Wasser vorübergehend rostig ist.<\/p><p>Wir bitten um Ihr Verständnis und weisen darauf hin, dass die Arbeiten im Zuge der Reparatur des Trinkwassernetzes durchgeführt werden müssen und somit im Interesse unserer werten Kunden sind.<\/p><p>Die Wasserversorgung kann auch ohne vorherige Benachrichtigung vor der oben angegebenen Zeit wieder hergestellt werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225819162-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>