<p>Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde heute begonnen hat die Begünstigten über die Berechtigung für den Erhalt der sog. „Carta dedicata a te“ (= „Für Sie bestimmte Karte“) zu informieren, und dass außerdem ab heute, für einen Zeitraum von wenigstens 30 Tagen, und jedenfalls bis zur Frist für die erste Zahlung (16.12.2025), gemäß <abbr title="Artikel" data-glossar-onr="225332549-834">Art.<\/abbr> 7 <abbr title="Absatz" data-glossar-onr="225332538-834">Abs.<\/abbr> 4 des Ministerialdekrets vom 30. Juli 2025, die Liste der Begünstigten der Karte unter dem Link <a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1518377&t=1762170715" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Auflistung der Beguenstigten "carta_dedicata_a_te"<\/a> veröffentlicht und einsehbar ist, wo man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium laut den offiziellen FAQs um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), nachsehen kann, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225771687-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>