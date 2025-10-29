<p>Aufgrund der Umbauarbeiten bleibt das <strong>Postamt in Latsch<\/strong> noch <strong>bis 10.11.2025 geschlossen.<\/strong><\/p><p>Die lagernde Korrespondenz liegt im Postamt in Goldrain, Platzl 14, auf, welches jeweils am Dienstag und am Donnerstag von 8.20 Uhr bis 13.45 Uhr und am Samstag von 8.20 Uhr bis 12.45 Uhr geöffnet ist.<\/p><p>Die Postverwaltung entschuldigt sich für eventuelle Unannehmlichkeiten!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225771011-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>