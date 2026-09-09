<p>Das Forstinspektorat Schlanders informiert, dass am Vinschger Sonnenberg stark befallene Schwarzkiefernbestände mit einem biologischen Mittel gegen den Prozessionsspinner behandelt werden.<br>Die für Donnerstag und Freitag vorgesehenen Behandlungstermine werden witterungsbedingt voraussichtlich auf <strong>Freitag, 11.09.2026 und Samstag, 12.09.2026 <\/strong>verschoben.<\/p><p><strong>Betroffene Wanderwege und Mountainbike-Trails werden an den jeweiligen Behandlungstagen vorübergehend gesperrt und entsprechend gekennzeichnet. <\/strong>Bitte diese Bereiche während der Behandlung nicht betreten bzw. befahren. Das eingesetzte biologische Mittel ist für Menschen und Tiere unschädlich.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225823316-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>