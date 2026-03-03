<p>(Ausbildungs- und Orientierungspraktikum) <abbr data-glossar-onr="225332549-834">Art.<\/abbr> 18 Gesetz Nr. 196 vom 24.06.1997<\/p><p><br><\/p><p>Die Gemeinde Latsch beabsichtigt auch in diesem Sommer 2026 Praktikanten\/-innen die Möglichkeit zu geben, einen Einblick in die Arbeitswelt zu werfen und zwar in folgenden Strukturen:<\/p><ul><li><strong>2 Praktikanten\/innen <\/strong>- Gemeindebauhof (38 Wochenstunden)<\/li><li><strong>1 Praktikant\/in<\/strong> - Einsatz bei der Seilbahn St. Martin (23 Wochenstunden)<\/li><li><strong>1 Praktikant\/in<\/strong> - Bibliothek Latsch (19 Wochenstunden)<\/li><\/ul><p>Es handelt sich hierbei um kein Arbeitsverhältnis.<\/p><p>Es werden daher keine Sozialabgaben entrichtet.<\/p><p>Die Gemeindeverwaltung sorgt für eine ordnungsgemäße Unfall- und Haftpflichtversicherung.<\/p><p><br><\/p><p>Das Gesuch muss bis <strong>innerhalb Freitag, 03.04.2026 – 12.00 Uhr<\/strong> eingereicht werden.<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1533711&t=1772550269" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Zugangsvoraussetzungen Sommerpraktikum<\/a><\/p><p><br><\/p><p>Für weitere Informationen wenden Sie sich an das Personalamt:<br>tel. <a href="tel:+390473424926">+39 0473 424 926<\/a> <br>E-Mail: <a href="mailto:franziska.heidegger@gemeinde.latsch.bz.it">franziska.heidegger@gemeinde.latsch.bz.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225787812-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>