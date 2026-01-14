<p>Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!<\/p><p>Mit der beiliegenden Sommerbroschüre möchten wir Ihnen einen Überblick über die Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche im Sommer 2026 in der Gemeinde Latsch geben.<\/p><p>Tolle Veranstalter, tolle Projekte und tolle Wochen wurden wieder auf die Füße gestellt. Dafür ein großes Dankeschön an alle Beteiligten!<\/p><p><strong>Die Marktgemeinde hat auch heuer wieder die Sommerbetreuung für Kindergartenkinder organisiert – NEU im Sommer 2026: ganze 10 Wochen!<\/strong><\/p><p>Die Referentin<br>Maria Kuppelwieser<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225781090-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>