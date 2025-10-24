<p><strong>Ab Sonntag, 26.10.2025<\/strong> wird der Vinschger Zugverkehr bis voraussichtlich Ende März 2026 aufgrund der letzten Elektrifizierungsarbeiten eingestellt. Während der Sperre wird ein Schienenersatzdienst zwischen Meran und Mals eingerichtet, welcher in unserer Gemeinde <strong>nur die Haltestelle bei der Pfarrkirche in Latsch<\/strong> und die <strong>Haltestelle am Bahnhof in Goldrain <\/strong>anfährt.<\/p><p><strong>Fahrräder können nicht transportiert werden.<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Bei den Fahrplänen der Linienbusse in unserer Gemeinde gibt es auch Änderungen:<\/p><ul><li><strong>Linie 262<\/strong> (Martelltal – Goldrain – Schlanders): der Fahrplan wird um 15 Minuten nach hinten verschoben.<\/li><li><strong>Linie 267<\/strong> (Latsch – Kastelbell – Staben): diese Linie wird in die Linie 269 integriert.<\/li><li><strong>Linie 269<\/strong> (Latsch – Tarsch): es gibt eine leichte Verschiebung der Abfahrtszeiten.<\/li><\/ul><p>Genaue Infos und aktuelle Fahrpläne sind auf der Seite <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/#\/ ">https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/#\/&nbsp<\/a>; zu finden.<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1517213&t=1761235085" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" title="Schienen-Ersatzfahrplan">Schienen-Ersatzfahrplan (Meran-Mals)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225770395-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>