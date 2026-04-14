<p>Strom sparen schont nicht nur das Klima, sondern auch das eigene Haushaltsbudget. Unsere Gemeinde unterstützt Bürger:innen dabei ab sofort ganz konkret: Strommessgeräte können kostenlos ausgeliehen werden.<\/p><p>Mit den Messgeräten lässt sich der tatsächliche Stromverbrauch einzelner Elektrogeräte einfach messen – sowohl im Betrieb als auch im Stand-by-Modus. Die Anwendung ist unkompliziert: Das Messgerät wird lediglich zwischen Steckdose und Elektrogerät gesteckt. So können versteckte Stromfresser rasch erkannt und gezielt reduziert werden. Schon kleine Veränderungen im Alltag können mehrere hundert Kilowattstunden pro Jahr einsparen.<\/p><p>Begleitend zum Verleih steht ein kompaktes Infoblatt zum Thema Stromsparen zur Verfügung. Es erklärt kurz und verständlich die wichtigsten Grundlagen und zeigt, wie sich Stromverbrauch und -kosten einfach berechnen lassen. Ein Messprotokoll hilft dabei, den eigenen Verbrauch festzuhalten.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Ausleihe der Strommessgeräte<\/strong><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1539256&mode=T&width=800&height=600&t=1776070525" class="fr-fil width25 fr-dii" alt="Verleih von Strommessgeräten in Latsch" title="AFB Bildungs- und Energieforum"><\/p><p>Die Messgeräte können direkt beim Protokollamt der Gemeinde Latsch ausgeliehen werden. Interessierte Bürger:innen werden gebeten, sich dort über Verfügbarkeit und Reservierungsmöglichkeiten zu informieren. Die Ausleihdauer beträgt 14 Tage. Auskünfte und Reservierungen sind telefonisch unter Tel. <a href="tel:+390473623113">+39 0473 623 113<\/a> oder per E-Mail an <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@gemeinde.latsch.bz.it">info@gemeinde.latsch.bz.it<\/a> möglich.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Individuelle Energieberatung<\/strong><\/p><p>Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine kostenlose Bau- und Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Dabei erhalten Haushalte individuelle Tipps zur Reduzierung des Stromverbrauchs sowie allgemeine Energiesparhinweise.<\/p><p>Die Beratung wird von unabhängigen und produktneutralen Expert:innen durchgeführt und findet wahlweise telefonisch oder online statt. Interessierte Bürger:innen können sich per E-Mail mit dem Betreff „Beratungsdienst Latsch“ unter <a data-fr-linked="true" href="mailto:energieberatung.bz@gmail.com">energieberatung.bz@gmail.com<\/a> anmelden.<\/p><p><br><\/p><p>Die Stromsparaktion ist Teil einer bezirksweiten Initiative der Bezirksgemeinschaft Vinschgau in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Energieforum AFB.<\/p><p>Denn: Jede eingesparte Kilowattstunde zählt – für die Umwelt und für die eigene Geldbörse.<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1325477&mode=T&width=578&height=243&t=1730211102" class="fr-fil fr-dib width25" alt="Logo AFB"><a href="\/\/www.energieforum.bz">www.energieforum.bz<\/a> \/ <a href="mailto:info@energieforum.bz">info@energieforum.bz<\/a><\/p><p>Text: Christine Romen KlimaGemeinde-Beraterin<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225795207-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>