<h3><strong>Junge Menschen können noch bis 20. September ihre Wörter einreichen – gesucht wird ein Begriff, der die Sprach- und Lebenswelt junger Menschen in Südtirol widerspiegelt<\/strong><\/h3><p>„Aura“, „67“ oder doch ein Wort, das es nur in Südtirol gibt? Mit YOUTH WORD wird 2026 erstmals das Südtiroler Jugendwort des Jahres gesucht. Auf <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.youthword.it">www.youthword.it<\/a> können noch bis 20. September Vorschläge eingereicht werden.<\/p><p>Dabei ist ausdrücklich alles erlaubt, was die sprachliche Vielfalt Südtirols widerspiegelt: Dialekt, Deutsch, Italienisch, Ladinisch, Englisch oder eine Mischung aus mehreren Sprachen. Entscheidend ist, dass der Begriff tatsächlich von Jugendlichen in Südtirol verwendet wird.<\/p><p><br><\/p><h3><strong>Sprache junger Menschen sichtbar machen<\/strong><\/h3><p>YOUTH WORD möchte mehr als einen populären Begriff küren. Das Projekt macht die Sprach- und Lebenswelt junger Menschen sichtbar, rückt Jugendkultur in den Mittelpunkt und schafft Gesprächsanlässe zwischen den Generationen.<\/p><p>Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive ist gerade Südtirol dafür ein besonders interessantes Umfeld: Dialekte und mehrere Sprachen treffen im Alltag aufeinander und beeinflussen den individuellen Sprachgebrauch.<\/p><p><br><\/p><h3><strong>Von der Einreichung zum Jugendwort<\/strong><\/h3><p>Nach Ende der Einreichphase werden die Vorschläge geprüft. Eine Jury wählt daraus die Top 5, die Ende September bekannt gegeben werden. Danach entscheiden die Jugendlichen: Vom 1. bis 12. Oktober können 14- bis 20-Jährige aus ganz Südtirol online für ihren Favoriten abstimmen.<\/p><p>Das Wort mit den meisten Stimmen wird zum Südtiroler Jugendwort des Jahres 2026 und wird am 14. Oktober bekannt gegeben.<\/p><p><br><\/p><h3><strong>Die wichtigsten Termine<\/strong><\/h3><p><strong>1. - 20. September:<\/strong> Jugendwort einreichen<\/p><p><strong>1. - 12. Oktober:<\/strong> Online für die Top 5 abstimmen<\/p><p><strong>14. Oktober:<\/strong> Bekanntgabe des Südtiroler Jugendwortes 2026<\/p><p>Mitmachen und alle Informationen: <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.youthword.it">www.youthword.it<\/a><\/p><p>YOUTH WORD – Südtiroler Jugendwort des Jahres ist ein Projekt von Youth Info.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225823534-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>