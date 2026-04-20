<h3>Die Tour of the Alps kommt ins Martelltal & nach Latsch!<\/h3><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1540326&mode=T&width=800&height=600&t=1776681816" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Tour of the Alps" title=""><\/p><p><strong>21.04.2026: <\/strong>Zielankunft um 15:00 Uhr Trattla, Martell<\/p><p><strong>22.04.2026: <\/strong>Start um 10:00 Uhr Lacusplatz, Latsch<\/p><p>Kommt vorbei, feuert die Fahrer an und genießt die besondere Atmosphäre dieses Top-Events!<\/p><p><br><\/p><h3><strong>Straßensperren<\/strong><\/h3><p>Aufgrund der Veranstaltung müssen verschiedene Straßenabschnitte und Parkplätze im Gemeindegebiet gesperrt werden:<\/p><ul><li><strong>Parkverbot am Dienstag<\/strong> von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr beim Hundeplatz und beim Sportplatz in Morter; <\/li><li><strong>Parkverbot am Dienstag<\/strong> von 17.00 Uhr bis Mittwoch 12.00 Uhr, in der Marktstraße vor dem Geschäft Mode Leo; <\/li><li><strong>Parkverbot am Mittwoch<\/strong> von 00.00 Uhr bis 12.00 Uhr auf den Parkplätzen SportForum, Montaniweg, Lacus und Bahnhof Latsch West; <\/li><li><strong>Fahrverbot am Mittwoch<\/strong> von 07.00 Uhr bis 12.30 Uhr in der Marktstraße zwischen den Kreuzungen Hauptstraße und Hans-Pegger-Straße; <\/li><li><strong>Fahrverbot am Mittwoch<\/strong> von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr entlang des Montani- und Moosweges zwischen dem Parkplatz SportForum – Feuerwehrhalle – Kreuzung Marktstraße; <\/li><li><strong>Park- und Fahrverbot am Mittwoch<\/strong> von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr in der Bahnhofstraße zwischen den Kreuzungen Hauptstraße und Hans-Sager-Gasse; <\/li><li><strong>Am Mittwoch ab ca. 09.15 Uhr<\/strong> bis zum Ende der Durchfahrt des letzten Teilnehmers wird die Hauptstraße ab der Kreuzung Hofgasse bis zum Kreisverkehr Latsch gesperrt. <\/li><\/ul><p> <\/p><p>Die genauen Uhrzeiten der entsprechenden Park- und Fahrverbote sind auch ausgeschildert.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225796524-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>