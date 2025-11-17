<p>Um auch dieses Jahr einen geordneten Ablauf der „Tuifl“ während der Vor-Nikolauszeit im Hauptort Latsch und den Fraktionen zu gewährleisten, müssen sich alle „Tuifl“ anmelden.<\/p><p>Die Anmeldung ist zu den Amtszeiten von <strong>Montag bis Freitag von 08.30 bis 12.30 Uhr<\/strong> und <strong>Dienstag von 14.30 bis 16.30 Uhr<\/strong> im Büro der <strong>Ortspolizei <\/strong>möglich.<\/p><p>Dem Anmeldeformular ist eine Kopie der Identitätskarte beizulegen. Für junge „Tuifl“ unter 16 Jahren müssen die Eltern die Anmeldung durchführen und eine Kopie der Identitätskarte des\/der Erziehungsberechtigten beilegen. <\/p><p>Die Anmeldungen und Erhalt der Nummer starten<strong> ab Montag, 17.11.2025; <\/strong>die Identifizierungsnummer ist im Büro der Ortspolizei abzuholen (Übermittlung mittels E-Mail nicht möglich).<\/p><p>Mit den <strong>gut sichtbar angebrachten Identifizierungsnummern<\/strong> dürfen die „Tuifl“ 5 Tage lang von <strong>Montag, 01.12.2025 bis Freitag, 05.12.2025 <\/strong>ihr Unwesen treiben.<\/p><p>Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Betreten der Friedhöfe sowie das Herumlaufen während der Abendmessen nicht erlaubt ist.<\/p><p>Der Bürgermeister<br>Mauro Dalla Barba<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1517757&t=1761723567" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Tuifl 2025 - Anweisungen<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1518814&t=1762333882" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Vordruck Anmeldung Krampus<\/a><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225770994-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>