<p>Wahlberechtigte, die vorübergehend im Ausland ansässig sind und am Verfassungsreferendum vom 22. und 23. März 2026 per Briefwahl teilnehmen wollen, müssen eine entsprechende Anfrage an die Gemeinde <strong>innerhalb des 18. Februar 2026<\/strong> einreichen. Dafür kann das entsprechende Formular verwendet werden. Das Gesuch kann persönlich abgegeben oder per E-mail (<a data-fr-linked="true" href="mailto:info@gemeinde.latsch.bz.it">info@gemeinde.latsch.bz.it<\/a>) bzw. <abbr data-glossar-onr="225332825-834">PEC<\/abbr> (<a data-fr-linked="true" href="mailto:latsch.laces@legalmail.it">latsch.laces@legalmail.it<\/a>) eingereicht werden.<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1529902&t=1770142143" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ansuchen Briefwahl<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225783930-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>