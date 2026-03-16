<p>Für den Austausch beschädigter Wahlausweise, oder wenn auf der Rückseite des Wahlausweises keine freien Felder mehr verfügbar sind und bei Verlust des Wahlausweise können die Sonderöffnungszeiten in Anspruch genommen werden. <\/p><p> <\/p><p><strong>Sonderöffnungszeiten des Gemeindewahlamtes:<\/strong><\/p><ul><li>Freitag, 20.03.2026 von 12.30 bis 18.00 Uhr<\/li><li>Samstag, 21.03.2026 von 09.00 bis 18.00 Uhr<\/li><li>Sonntag, 22.03.2026 vom 07.00 bis 23.00 Uhr<\/li><li>Montag, 23.03.2026 von 07.00 bis 15.00 Uhr<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225789712-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>