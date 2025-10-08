<p>Zur Information und Beteiligung der Bevölkerung im Sinne des Landesgesetzes Nr. 9\/2018 „Raum und Landschaft“ wird angekündigt, dass der untenstehende Planentwurf von der Gemeindekommission für Raum und Landschaft begutachtet wurde und der Gemeindeausschuss nun beabsichtigt, das Änderungsverfahren einzuleiten:<\/p><p><strong>Ausweisung der Freizeitanlage "Kräuterlehrpfad" auf Gp. 697\/3 K.G. Goldrain<\/strong><\/p><p>Beschluss samt Unterlagen werden nach erfolgter Beschlussfassung an der <a href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/de\/Buergerservice\/Aktuelles\/Amtstafel" title="digitale Amtstafel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">digitalen Amtstafel der Gemeinde<\/a> und im <a href="https:\/\/www.buergernetz.bz.it\/civis\/de\/akten-raumplanung.asp" title="Südtiroler Bürgernetz - Akten Raum- und Landschaftsplanung" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Südtiroler Bürgernetz<\/a> 30 Tage lang veröffentlicht.<\/p><p>Innerhalb dieser Frist können bei der Gemeinde die Anmerkungen zum Planentwurf eingebracht werden.<\/p><p>Zusätzlich dazu wird die Veröffentlichung des Planentwurfes auch auf der Internetseite der Gemeinde und an den Anschlagtafeln im Gemeindegebiet bekanntgegeben.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1515197&mode=T&width=800&height=387&t=1759910610" class="fr-fil fr-dib width75" alt="Orthofoto" title=""><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1515198&mode=T&width=347&height=342&t=1759910649" class="fr-fil width50 fr-dii" alt="Landschaftsplan" title=""><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1515202&mode=T&width=135&height=82&t=1759910770" class="fr-fil fr-dii width8" alt="Legende" title=""> Freizeitanlagen<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p>Der Bürgermeister<br>Mauro Dalla Barba<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225768220-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>