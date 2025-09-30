<p><strong>Neue WhatsApp Community der Marktgemeinde Latsch<\/strong><\/p><p>In der WhatsApp Community werden Bürgerinnen und Bürger regelmäßig über aktuelle Themen und Neuigkeiten aus der Marktgemeinde Latsch informiert.<\/p><p>Dazu zählen unter anderem:<\/p><ul><li>Termine und Aktionen der Gemeinde<\/li><li>Sonderöffnungszeiten<\/li><li>Informationen zu Märkten<\/li><li>Strom- oder Trinkwasserausfälle<\/li><li>Straßensperrungen<\/li><li>Hinweise zu Zivilschutzmaßnahmen<\/li><li>Sonstige relevante Mitteilungen der Gemeindeverwaltung und noch vieles mehr<\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Jetzt beitreten und nicht mehr verpassen!<\/p><p><\/p><p><br><\/p><p>Einfach den QR-Code mit der Smartphonekamera scannen, um dieser Community beizutreten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.latsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218886516&detailonr=225766677-834">zum Artikel der Gemeinde<\/a>