<p>Es werden Personen für die Eingliederung von Senioren, arbeitslosen und benachteiligten Personen für folgende Tätigkeiten gesucht:<\/p><ul><li>Pflege der Grünanlagen und Kinderspielplätze<\/li><li>Betreuung der technischen Anlagen und Buchungen sowie kleinere Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den gemeindeeigenen Kultur\/Vereinshäusern;<\/li><li>Begleitung der Kindergartentransporte<\/li><li>Reinigung öffentlicher Toiletten (Tartsch, Matsch, Mals)<\/li><\/ul><p>Bewerbungsfrist: Freitag, 27.02.2026, 12:00 Uhr<\/p><p>Voraussetzungen:<\/p><ul><li>Wohnsitz in der Gemeinde Mals oder im Einzugsgebiet des Sozialsprengels Obervinschgau<\/li><li>Alter von über 50 Jahren<\/li><li>Besitz der bürgerlichen und politischen Rechte<\/li><li>psychische und körperliche Eignung<\/li><\/ul><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.mals.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225784409-821&sprache=1">Bekanntmachung und Gesuchsvorlage<\/a><\/p>