<p>Die Landesverwaltung bietet allen BürgerInnen den digitalen Beratungsdienst "Digi Point" als Fortbildungsplattform in allen digitalen Belangen an. <\/p><p><strong>Terminplan der Fa. ADVStudio der Treffen (auf Deutsch und Italienisch, je nach Anwesenheit):<\/strong><br>Montag, 08:00-09:00 Uhr - Gesundheitskarte<br>Dienstag, 17:30-18:30 Uhr - Aktivierung Digitale Identitätskarte<br>Mittwoch, 18:30-19:30 Uhr - Einzahlung Führerschein<br>Donnerstag, 17:300-18:30 Uhr - Bonus Taxi<br>Freitag, 08:00-09:00 Uhr - Beantragung Reisepass<br>Nach der Veranstaltung steht Ihnen eine Digital-Experte noch eine weitere Stunde zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.<\/p><p><a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg%2Fviewform%3Fusp%3Dsharing%26ouid%3D115270354327353580156&e=19869936&h=bdf36bc1&f=y&p=y" title="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg%2Fviewform%3Fusp%3Dsharing%26ouid%3D115270354327353580156&e=19869936&h=bdf36bc1&f=y&p=y">Link zur Anmeldung<\/a> für die kostenlose digitale Beratung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.mals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218885707&detailonr=225761095-821">zum Artikel der Gemeinde<\/a>