<p>Die Gemeinde Mals hat allen Steuerpflichtigen die Vorausberechnung der GIS 2025 zugeschickt. Diese beinhaltet die Bestimmungen der GIS und die Berechnung der einzelnen Liegenschaftspositionen, welche genauestens zu kontrollieren ist. Die <strong>Saldorate der GIS 2025<\/strong> ist <strong>innerhalb 16. Dezember<\/strong> ausschließlich mit dem Formular <strong>F24 <\/strong>bei der Bank, bei der Post oder mittels Homebanking einzuzahlen.<\/p><p>Bitte wenden Sie sich an das Steueramt der Gemeinde, falls eine Steuerschuld vorliegt, sie aber kein Schreiben erhalten haben.<\/p><p>Das Steueramt der Gemeinde Mals steht für weitere Fragen und Informationen zur Verfügung, Tel. 0473 835774 oder <a data-fr-linked="true" href="mailto:barbara.wiesler@gemeinde.mals.bz.it">barbara.wiesler@gemeinde.mals.bz.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.mals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218885707&detailonr=225496482-821">zum Artikel der Gemeinde<\/a>