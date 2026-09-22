<p>Am 17. und 18. Oktober 2026 findet im Waltherhaus in Bozen die 37. WohnbauMesse statt. An beiden Messetagen können sich Interessierte von 9 bis 18 Uhr umfassend rund um die Themen Bauen, Sanieren und Wohnen informieren. Der Eintritt ist frei.<\/p><p>Ein besonderer Schwerpunkt der WohnbauMesse liegt auf der kostenlosen und unabhängigen Fachberatung. An zahlreichen Informationsständen stehen Fachberater:innen für persönliche Fragen zur Verfügung. Das Beratungsangebot reicht von der Bau-, Energie- und Sanierungsberatung über Wohnbauförderungen, Förderungen zur Energieeinsparung und Steuerabzüge bis hin zu Finanzierung, Bausparen, Heizsystemen, KlimaHaus und Energieausweis. Auch Fragen zu Planung, gesundem und ökologischem Bauen, Versicherungen oder konventionierten Wohnungen können direkt mit Fachleuten besprochen werden.<\/p><p>Erstmals wird das Beratungsangebot durch eine notarielle Beratung sowie eine eigene Kondominiumsberatung ergänzt. Damit bietet die WohnbauMesse die Möglichkeit, an einem Ort Informationen aus unterschiedlichsten Fachbereichen einzuholen und individuelle Fragen direkt mit Expert:innen zu klären.<\/p><p>Ergänzt werden die persönlichen Beratungen durch zahlreiche Impulsvorträge. Dabei geht es unter anderem um energetische Sanierungen, Förderungen und Steuerabzüge, reduzierte Mehrwertsteuer bei Bau und Sanierung, sommerlichen Hitzeschutz, Dach- und Fassadenbegrünung, Wärmepumpen und Photovoltaik sowie gesundes Wohnen. Am Samstag gibt es zudem eine offene Fragerunde zu Steuerabzügen und Mehrwertsteuer, bei der Fragen gestellt und gemeinsam mit Fachleuten diskutiert werden kann.<\/p><p>Auch die Fachausstellung ist wieder ein wichtiger Bestandteil der WohnbauMesse. Zahlreiche Aussteller präsentieren Produkte, Materialien und technische Lösungen rund ums Bauen und Sanieren. Die Palette reicht von Dämm- und natürlichen Baustoffen über Fenster, Türen und Fertig- bzw. Holzhäuser bis hin zu Heiz- und Lüftungssystemen, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und Lösungen zur Regenwassernutzung.<\/p><p>Die Messe richtet sich damit nicht nur an Personen, die einen Neubau oder eine größere Sanierung planen. Auch wer einzelne Verbesserungsmaßnahmen am eigenen Gebäude umsetzen möchte oder sich zunächst einen Überblick über Fördermöglichkeiten und technische Lösungen verschaffen will, findet an den beiden Messetagen zahlreiche Anlaufstellen.<\/p><p>Das gesamte Messeprogramm mit allen Vorträgen, Beratungsangeboten und Ausstellern ist auf der Webseite des Bildungs- und Energieforums AFB unter folgendem Link abrufbar: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.afb.bz\/afb_de\/content\/wohnbaumesse\/">https:\/\/www.afb.bz\/afb_de\/content\/wohnbaumesse\/<\/a><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.mals.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1563603&mode=T&width=281&height=57&t=1790068712" class="fr-fic fr-fil fr-dib width66" alt="Logo AFB" title=""><\/p><p><a data-fr-linked="true" href="\/\/www.energieforum.bz">www.energieforum.bz<\/a><\/p><p><a data-fr-linked="true" href="mailto:info@energieforum.bz">info@energieforum.bz<\/a><\/p><p>Text: Christine Romen - KlimaGemeinde-Beraterin<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.mals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218885707&detailonr=225825555-821">zum Artikel der Gemeinde<\/a>