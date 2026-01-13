<p>Die Anmeldungen für Spielend lernen Sommerschule sowie sämtliche Themenwochen können vom 02. bis 20. Februar 2026 über die Homepage der GWR (<a data-fr-linked="true" href="\/\/www.gwr.it">www.gwr.it<\/a>) vorgenommen werden. Die Flyer sind bereits auf der Homepage der GWR (<a data-fr-linked="true" href="\/\/www.gwr.it">www.gwr.it<\/a>) ersichtlich und werden im Vorfeld durch die Schulsprengel an alle Schüler*innen übermittelt.<\/p><p>Für Fragen oder Unterstützung bei der Anmeldung melden Sie sich gerne telefonisch unter <a href="tel:+390473428238">+39 0473 428238<\/a> oder per E-Mail <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@gwr.it">info@gwr.it<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.mals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218885707&detailonr=225703869-821">zum Artikel der Gemeinde<\/a>