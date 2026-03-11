<p>Im Kulturhaus Mals findet am 25. März 2026 von 19:00 bis 20:30 Uhr ein Infoabend für Ehrenamtliche, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, statt.<\/p><p><br><\/p><img src="https:\/\/www.gemeinde.mals.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1528738&mode=T&width=640&height=480&t=1769504874" class="fr-fil width66 fr-dib" alt="Flyer" title=""><p><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.mals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218885707&detailonr=225782822-821">zum Artikel der Gemeinde<\/a>