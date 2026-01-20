<p>Auch dieses Jahr hält die Südtiroler Volksanwaltschaft Sprechstunden in den Außenstellen ab, um die Bevölkerung bei Beschwerden, Anfragen und Anregungen möglichst gut beraten zu können.<\/p><p>Die Termine sind hier zu finden: <a href="https:\/\/www.gemeinde.mals.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225782057-821&sprache=1">Sprechstunden Volksanwaltschaft 2026<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.mals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218885707&detailonr=225782058-821">zum Artikel der Gemeinde<\/a>