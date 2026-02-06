<p>Wahlberechtigte, die vorübergehend im Ausland ansässig sind und am Verfassungsreferendum vom 22. und 23. März 2026 per <strong>Briefwahl <\/strong>teilnehmen wollen, müssen eine entsprechende Anfrage an die Gemeinde<strong> innerhalb des 18. Februar 2026 einreichen<\/strong>. Dafür kann das entsprechende <a href="https:\/\/www.gemeinde.mals.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225784434-821&sprache=1">Formular<\/a> verwendet werden. Das Gesuch kann persönlich abgegeben oder per E-mail (<a href="mailto:buergeramt@gemeinde.mals.bz.it">buergeramt@gemeinde.mals.bz.it<\/a>) eingereicht werden. Genauere Informationen können im Wahlamt der Gemeinde (Tel.: <a href="tel:+390473835781">+39 0473 835781<\/a> oder E-Mail) eingeholt werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.mals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218885707&detailonr=225784429-821">zum Artikel der Gemeinde<\/a>