<p>Die 14-tägige Restmüllsammlung in Matsch (mit Glieshöfen und Muntetschinig), Planeil, Ulten-Alsack und Plawenn findet wie folgt statt:<\/p><ul><li>Mittwoch, 31. Dezember 2025<\/li><li>Mittwoch, 07. Jänner 2025<\/li><li>Mittwoch, 21. Jänner 2025<\/li><\/ul><p>Und nachfolgend wie gewohnt jeweils im Abstand von 14 Tagen.<br><br>Wir erinnern daran, dass die Müllcontainer rechtzeitig,<strong> vor 06:00 Uhr in der Früh <\/strong>des jeweiligen Tages oder <strong>am Tag vorher<\/strong>, zur Sammelstelle gebracht werden müssen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.mals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218885707&detailonr=225431457-821">zum Artikel der Gemeinde<\/a>