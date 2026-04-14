<p>Im Pedruiweg in Staben werden in den nächsten zwei Wochen Arbeiten zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung durchgeführt.<\/p><p>Die Straße wird nicht vollständig gesperrt. Im Zuge der Arbeiten kann es jedoch zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen bzw. kurzen Sperrungen kommen.<\/p><p>Wir bitten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887780&detailonr=225795552-615">zum Artikel der Gemeinde<\/a>