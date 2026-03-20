<p>Die Gemeinde Naturns hat die Regeln für Campieren und Biwakieren überarbeitet, um das Wildcampen klarer zu regeln und besser kontrollieren zu können. Die neue Verordnung definiert eindeutig, was im öffentlichen Raum erlaubt ist und was nicht. Gleichzeitig soll sie helfen, bestehende Angebote wie Campingplätze und die area sosta gezielt zu stärken.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887780&detailonr=225790522-615">zum Artikel der Gemeinde<\/a>