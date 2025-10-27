<p><strong>Naturns am Pollhans-Markt in Partnerstadt Schloß Holte-Stukenbrock<\/strong><\/p><p>Der Pollhans-Markt, liebevoll „Polle“ genannt, ist eines der größten und traditionsreichsten Volksfeste in Ostwestfalen-Lippe. Jährlich am dritten Oktoberwochenende verwandelt sich der Pollhansplatz in Schloß Holte-Stukenbrock in ein buntes Festgelände mit über 350 Schaustellern und rund 300.000 Besucherinnen und Besuchern an den drei Festtagen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887780&detailonr=225770700-615">zum Artikel der Gemeinde<\/a>