<p>Vom 13. Oktober bis 9. November 2025 wird im Bereich der Hauptstraße (Ausfahrt Naturns West und Parkplatz Alperia) eine abwechselnde Einbahnregelung eingerichtet. Die Verkehrsführung erfolgt mittels Ampel oder Lotsen. Grund dafür sind Arbeiten der Firma Roda Spa, die im genannten Zeitraum Glasfaserleitungen verlegt. Die Baustelle wird entsprechend abgesichert und beschildert. Bei Störungen ist die Firma unter <a href="tel:+393482246323">+39 348 2246323<\/a> erreichbar.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887780&detailonr=225768354-615">zum Artikel der Gemeinde<\/a>