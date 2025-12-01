<p><strong>Der Gemeinderat von Naturns hat dem Vorschlag der Tourismusgenossenschaft zugestimmt und eine Erhöhung der Ortstaxe vorgenommen. Von den Mehreinnahmen profitiert auch die Dorfbevölkerung direkt, denn 10% stehen der Gemeinde zur Verfügung.<\/strong><\/p><p>Der Vorstand der Tourismusgenossenschaft Naturns hat einstimmig beschlossen, die Ortstaxe ab 01.01.2026 für alle Kategorien von den bisherigen 0,6 Euro um weitere 0,5 Euro auf insgesamt 1,1 Euro zu erhöhen. Daraus ergeben sich je nach Einstufung der Beitriebe zwischen 2,6 bis 3,6 Euro pro Gast und Nacht. „Mit dieser Anpassung befinden wir uns im Mittefeld im Vergleich zu den benachbarten Destinationen. Die zusätzlichen Gelder werden unter anderem für die Mobilitätsangebote und auch für die Weiterentwicklung der Marketinggesellschaft Meran (MGM) benötigt. Es profitiert aber das ganze Dorf, weil die Tourismusgenossenschaft zahlreiche Veranstaltungen organisiert, Wege instand hält und auch öffentliche Einrichtungen mitfinanziert“, erläuterten der Präsident der Tourismusgenossenschaft Christof Tappeiner sowie sein Geschäftsführer Ulrich Stampfer im Gemeinderat. 10% der Abgaben stehen der Gemeinde zu, was ab 2026 gut 130.000 Euro jährlich ausmachen wird. Diese werden für die Führung der Erlebnistherme verwendet und kommen schließlich allen Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar zugute.<\/p><p> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887780&detailonr=225775572-615">zum Artikel der Gemeinde<\/a>