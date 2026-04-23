<p>Ein sauberes Naturns ist ein gemeinsames Anliegen von Gemeinde, Bürgerinnen und Bürgern. Die Gemeinde informiert Hundehalterinnen und Hundehalter über verantwortungsvolles Verhalten im öffentlichen Raum sowie über das richtige Entsorgen von Hundekot. Ein Infoblatt mit allen wichtigen Informationen und Standorten der Hundetoiletten steht zum Download bereit.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887780&detailonr=225796808-615">zum Artikel der Gemeinde<\/a>