<p>Die Marktgemeinde Naturns setzt weiterhin auf kommunalen Klimaschutz. Bei der jüngsten Bilanzänderung gab der Gemeinderat grünes Licht für eine neue Fotovoltaikanlage, womit der Anteil der regenerativen Energie erhöht wird. Dank konsequenter Maßnahmen und gezielter Investitionen in erneuerbare Energien konnte der CO₂-Ausstoß der gemeindeeigenen Gebäude, Anlagen und des Fuhrparks bereits im Jahr 2024 um beeindruckende 60% gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.naturns.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218887780&detailonr=225790041-615">zum Artikel der Gemeinde<\/a>